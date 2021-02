Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, prend part, les 3 et 4 février, par visioconférence, aux travaux de la trente-huitième (38e) session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), a indiqué, hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). Cette réunion sera consacrée à l'examen d'une série de rapports, dont celui relatif à la mise en oeuvre de la stratégie continentale africaine commune de lutte contre le Covid-19 et d'exposés autour des activités de différents organes de l'UA. Le Conseil exécutif se penchera également sur le progrès réalisé dans la mise en oeuvre des réformes structurelles de l'UA et procédera à l'élection de nouveaux membres de nombre d'organes de l'organisation continentale, à leur tête les six commissaires dans l'organe exécutif de l'UA. Le Conseil exécutif se chargera également de la préparation des travaux de la 34e session ordinaire de la Conférence des chefs d‘Etat et de gouvernement de l'UA, prévue les 6 et 7 février, par visioconférence.