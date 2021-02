Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réaffirmé, hier, lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre libyen, Abdel Hamid Dbeibah, la solidarité de l'Algérie avec le peuple libyen et sa position opposée à toute forme d'ingérence dans les affaires internes du pays.

«J'ai reçu avec un immense plaisir un appel téléphonique de mon frère Abdel Hamid Dbeibah, Premier ministre libyen, auquel j'ai réaffirmé notre disposition à la coopération et à l'action commune afin de réaliser la sécurité et la stabilité dans le pays», a tweeté M. Boukadoum. Le ministre a souligné, en outre, «la solidarité de l'Algérie avec le peuple libyen frère et sa position opposée à toute forme d'ingérence dans les affaires internes du pays».

Les participants au Forum de dialogue politique libyen, réunis sous les auspices de l'ONU, ont désigné vendredi dernier, lors d'un vote, Abdel Hamid Dbeibah, au poste de Premier ministre intérimaire, qui aura pour tâche de préparer les élections de décembre prochain.