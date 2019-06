«Le choix démocratique est irréversible en dépit de nombreuses difficultés» Le «choix démocratique opté par la Tunisie en dépit de nombreuses difficultés est irréversible», a affirmé le président Béji Caïd Essebsi, lors d’une rencontre jeudi avec Madeleine K. Albright, ancienne secrétaire d’Etat américaine et présidente de l’Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales (NDI). M. Essebsi, qui a rappelé que la Constitution de 2014 avait «jeté les fondements d’un régime démocratique et consacré le caractère civil de l’Etat», a ajouté que «la mise en place de la deuxième République nécessite un surcroit d’effort pour booster l’économie et réaliser la stabilité sociale et le développement global», a rapporté l’agence de presse TAP. Selon l’agence, Madeleine K. Albright, qui a eu une entrevue jeudi au Palais de Cartage avec le président Essebsi, conduit une délégation de son pays à la réunion annuelle du conseil d’administration du NDI qui se tient du 19 au 21 juin à Tunis. L’ancienne secrétaire d’Etat américaine a indiqué que le choix de la Tunisie pour abriter les travaux de la réunion du conseil d’administration de l’Institut «traduit le grand intérêt porté à l’expérience démocratique tunisienne», assurant que le NDI va continuer de soutenir la société civile tunisienne à l’approche des élections législatives et de la présidentielle.