Le procureur général Tarek William Saab a annoncé que la justice vénézuélienne a ouvert une enquête pénale sur la tentative de coup d’état avortée de cette semaine, ont rapporté hier des médias locaux.»

Nous déclarons que le parquet a ouvert une enquête pénale sur les civils et les militaires retraités impliqués dans la tentative de coup d’état», a affirmé M. Saab, jeudi, lors d’une conférence de presse à Caracas, ont ajouté les mêmes sources. Mercredi, le ministre vénézuélien de la Communication et de l’Information, Jorge Rodriguez, a indiqué que des responsables des services de renseignements vénézuéliens avaient découvert de nouveaux «complots violents» visant à renverser le président Nicolas Maduro, prévus pour les 23 et 24 juin.

La tentative de coup d’état «aurait entraîné des dizaines, voire des milliers de morts, parmi les civils et les membres de l’armée», a-t-il ajouté. Les suspects ont été «inculpés de terrorisme, de complot, de tentative d’homicide, de trahison et d’association de malfaiteurs», a précisé M. Saab.

Il s’agit de la troisième tentative menée depuis décembre 2018 contre le président vénézuélien, dont la légitimité est contestée par les dirigeants de l’opposition, soutenus notamment par certains pays occidentaux, dont les Etats-Unis d’Amérique.

De son côté, le président socialiste a averti qu’il serait «implacable» avec l’opposition si elle cherchait à le renverser. Selon les autorités vénézuéliennes, une douzaine de civils et de militaires sont recherchés par la justice pour leur implication directe dans cette tentative de putsch, liste dont le chef de l’opposition, Juan Guaido, qui s’était autoproclamé président par intérim du pays, ne fait pas partie.

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a affirmé jeudi que le dialogue avec l’opposition en Norvège, suspendu pour l’heure, va continuer.»Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c’est que le dialogue avec les Norvégiens avance, il va continuer et nous allons nous diriger vers des accords vérifiables, réalisables pour la paix au Venezuela», a indiqué M. Maduro lors d’une intervention télévisée. Un premier face-à-face entre des délégués du président socialiste et de l’opposition vénézuélienne s’est tenu en mai à Oslo, sans toutefois donner de résultats. La veille, le chef de l’Etat et son gouvernement avaient annoncé avoir «déjoué» une tentative de «coup d’état» militaire qui aurait dû se produire dimanche et lundi derniers. Selon le ministre de la Communication Jorge Rodriguez, il était prévu d’assassiner Nicolas Maduro, son épouse et plusieurs hauts responsables du gouvernement.

Le ministre a directement mis en cause Juan Guaido, l’accusant de «planifier des assassinats». L’opposant, qui avait tenté en vain de susciter un soulèvement de l’armée le 30 avril, a rejeté ces allégations.

13 personnes ont été arrêtées pour leur implication dans l’opération déjouée, a annoncé Jorge Rodriguez, qui est aussi l’un des délégués de Nicolas Maduro pour les négociations d’Oslo.