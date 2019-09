La Tunisie a vécu hier au rythme du deuxième débat télévisé entre 8 autres des vingt- six candidats à l’élection présidentielle du 15 septembre prochain. Les prétendants ont cherché, chacun avec ses arguments et les promesses de son programme que bon nombre d’électeurs ont découvert pour la première fois, à rallier et séduire le plus de monde possible. Il est vrai que le poids du petit écran, dans une campagne à nulle autre pareille, revêt un aspect à la fois inédit et décisif sur « la route vers Carthage », titre de l’émission organisée sur les plateaux de toutes les chaînes ainsi que les radios du pays. Comme ce fut le cas, lors du premier soir de cette représentation à caractère électoral, samedi dernier, les huit candidats ont eu deux heures pour étayer leur argumentaire au fur et à mesure des questions d’intérêt national, portant sur la sécurité, la contrebande, le commerce parallèle, le blanchiment d’argent, l’émigration irrégulière, les relations internationales et divers autres sujets d’importance. Comme pour samedi dernier où on avait 9 candidats sur le plateau, chaque intervenant disposait d’environ une minute pour répondre à la question posée, un temps de parole jusque-là respecté à la lettre puisque tout dépassement donne lieu à un rappel strident à l’ordre.

Comme l’escomptent les organisateurs, ces débats vont jouer un rôle important auprès de l’électorat tunisien, si l’on en juge par les cafés bondés où les clients avaient plus les yeux braqués sur les écrans que sur la table et par le sentiment général exprimé dans les médias quant à une meilleure appréhension des programmes et des candidats eux-mêmes, aptes ou non à gérer les affaires de l’Etat, et cela à la lumière de leurs interventions successives. Ce qui laisse imaginer quelle pourrait être la surprise le 15 septembre au soir ou, plutôt le 17 car les résultats définitifs ne seront connus que quarante-huit heures après le vote. Conformément au tirage au sort effectué fin août par les organisateurs, sous l’égide de l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE), le troisième et dernier contingent de candidats en lice pour l’élection présidentielle devait intervenir hier soir dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les prédécesseurs. Cette expérience inédite en Tunisie mais aussi dans tout le Monde arabe, sous l’appellations « la route vers Carthage » aura suscité l’enthousiasme et la fierté de la population qui y voit le signe tangible d’une avancée démocratique prometteuse. Initié par l’ISIE, la chaîne nationale tunisienne El Wataniya et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), avec l’appui de l’association Munathara, ce débat politique a nourri la popularité de onze chaînes de télé et d’une vingtaine de radio, en Tunisie, sans compter les chaînes de pays voisins qui ont voulu participer à la fête.

Reste l’ambiance générale qui, elle, n’est pas à l’eau de rose car le pays traverse, malgré tout, une crise économique et sociale profonde et vit toujours sous la menace d’un terrorisme rampant dont l’unique objectif est de porter atteinte aux principales ressources comme le tourisme, déjà sévèrement secoué par les attentats de Sousse et de la capitale, entre autres attaques criminelles. Mis à part le côté bon enfant, tout indique qu’on s’achemine, comme en 2014, vers un bras de fer entre le parti de Youssef Chahed, Tahya Tounes, et celui de Rached Ghannouchi, Ennahdha, cette dernière ayant renoncé à la recherche obstinée d’un deal avec son ancien protégé. Il ne reste plus, désormais, au parti islamiste qui lorgne vers les législatives de novembre où il a toutes les chances de s’imposer qu’à sceller le pacte de Carthage avec le candidat de Nidaa tounes, l’ancien ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi, un proche parmi les proches du président défunt Béji Caïd Essebsi.