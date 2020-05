Chadli Klibi, ancien ministre du président Habib Bourguiba et ancien secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, est décédé, hier, à son domicile de Carthage, à l'âge de 94 ans. Homme politique connu, il avait occupé, durant onze ans, le poste de secrétaire général de la Ligue arabe, une consécration méritée de son engagement aux côtés d'autres bâtisseurs de la Tunisie moderne. Chadli Klibi était, également, un homme de lettres et de culture, agrégé de la Sorbonne, syndicaliste et enseignant au collège Saddiki. Entre autres institutions qui lui furent confiées par le président Bourguiba, il a été directeur général de la radio nationale en 1958, avant d'être le premier ministre tunisien des Affaires culturelles, et ceci pour plusieurs mandats. A ce titre, son pays lui doit la création des Maisons de la culture, de la Bibliothèque itinérante, des Journées cinématographiques de Carthage ainsi que de différentes troupes nationales de théâtre, de musique, de danse et même de marionnettes. Il a aussi été directeur de cabinet du président Bourguiba, avant d'être nommé ministre de l'Information, de 1978 à 1979. Le défunt a, également, occupé le poste de maire de Carthage, entre 1963 et 1990. Au lendemain de l'accord de paix conclu entre l'Egypte de Sadate et Israël, la Ligue arabe ayant été transférée à Tunis, en septembre 1978, Chadli Klibi devint le secrétaire général de l'organisation jusqu'en 1990, faisant preuve d'un brio et d'une ténacité sans égale pour permettre à l'institution de survivre aux multiples crises et de maintenir le cap de l'union, contre vents et marées. Retiré des affaires au lendemain de la révolution du Jasmin, en 2011, après avoir été membre du comité central du Rassemblement constitutionnel démocratique, Chadli Klibi s'était, alors, consacré à l'écriture et à une réflexion profonde sur la destinée d'un Monde arabe auquel il aura beaucoup donné. La Tunisie aura perdu, hier, l'un des artisans convaincus de son ancrage dans la modernité.