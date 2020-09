La Chine et la Russie ont affirmé, vendredi, leur opposition à l'unilatéralisme et au protectionnisme, à la politique du plus fort et à l'intimidation, aux sanctions unilatérales non fondées sur le droit international et aux «juridictions élargies» de certains pays.

Les deux pays ont exprimé cette position dans une déclaration conjointe publiée par le conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi et par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Alors que cette année marque le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la fondation de l'Organisation des Nations unies (ONU), la Chine et la Russie souhaitent en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU réaffirmer leur attachement indéfectible au multilatéralisme, a indiqué le communiqué.

Les deux pays appellent la communauté internationale à travailler de concert pour préserver le système international centré sur l'ONU et l'ordre mondial fondé sur le droit international.

La Chine soutient par ailleurs l'initiative prise par la Russie d'organiser un sommet des dirigeants des mem-bres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux pays continueront à défendre les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies, notamment les principes d'égalité souveraine et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, a précisé le communiqué.

Les deux pays continueront à travailler à maintenir la paix et la stabilité mondiales, à défendre l'équité et la justice internationales, et à promouvoir la réforme et l'amélioration de la gouvernance mondiale, a ajouté le communiqué. En tant que principaux champs de bataille contre le fascisme et le militarisme pendant la Seconde Guerre mondiale, la Chine et l'Union soviétique ont fait de grands sacrifices pour combattre et repousser leurs envahisseurs, a noté le communiqué. La Chine et la Russie ne permettront aucune falsification des résultats de la Seconde Guerre mondiale, résultats qui sont inscrits dans la Charte des Nations unies et les divers autres documents internationaux, a indiqué le communiqué. La Chine et la Russie sont profondément préoccupées par le fait que face à la pandémie de COVID-19, certains pays diffusent de fausses informations, mettant en danger la santé des gens, nuisant à l'ordre social et faisant obstacle à la compréhension mutuelle entre les peuples du monde entier, selon le communiqué. Les deux pays réaffirment leur soutien à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et à ses efforts de coordination de la coopération internationale en matière de lutte contre la pandémie. Ils soutiennent également une coopération internationale plus étroite, y compris dans le domaine de la recherche et du développement de médicaments et de vaccins, a indiqué le communiqué. Les deux pays appellent à cesser de politiser la pandémie, et appellent à plus de solidarité pour remporter la bataille contre la maladie et les autres menaces et défis, a ajouté le communiqué.