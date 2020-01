Cinq civils camerounais ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi au cours d’une attaque de terroristes de Boko Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun, selon des autorités locales et un responsable sécuritaire. «Cinq civils ont été tués par Boko Haram à Blaram», village de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, situé dans la commune de Blangoua, près du lac Tchad, a rapporté un responsable de cette commune. Le bilan de l’assaut a été confirmé par un officier de l’armée présent dans la région. «Deux militaires ont été blessés», a indiqué le responsable sécuritaire, précisant qu’un poste militaire a été incendié dans l’attaque. «Les combattants de Boko Haram ont attaqué le poste vers une heure du matin. Il y a eu des combats entre eux et des militaires, mais ceux-ci ont fait un repli stratégique parce que les assaillants étaient plus nombreux», a expliqué un autre responsable de la commune de Blangoua. Selon lui, les civils ont été abattus dans leurs domiciles par les assaillants à la recherche de militaires. Le village de Blaram se trouve sur la terre ferme près du lac Tchad. Depuis plusieurs mois, les attaques terroristes se sont intensifiées autour du lac, une vaste étendue d’eau truffée d’îlots et de marécages partagée par le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria.