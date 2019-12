Cinq éléments armés ont été tués hier dans une attaque à la roquette visant une parade militaire dans la ville de Dhaleh, dans le sud du Yémen, selon un responsable militaire. Hier, «cinq soldats ont été tués et 9 blessés dans une attaque à la roquette contre la tribune officielle durant une parade militaire à l’occasion de la remise de diplômes à de jeunes combattants», a déclaré Majed Chouaïbi, porte-parole des forces dites du «Cordon de sécurité». Il a accusé des éléments du mouvement «Ansarullah» (Houthis), qui ont des positions proches de Dhaleh, de la responsabilité de l’attaque. Les forces du «Cordon de sécurité» sont favorables à l’indépendance du sud du Yémen, qui était un Etat à part avant la fusion avec le nord en 1990. Les combats entre forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi et les Houthis qui contrôlent de vastes pans du territoire y compris la capitale Sanaa, ont baissé d’intensité ces derniers mois. En août, des combats avaient néanmoins éclaté sur un autre front, entre séparatistes du Sud et forces pro-gouvernementales, pourtant alliés dans la lutte contre les Houthis. Mais les deux camps ont signé en novembre un accord de partage du pouvoir dans le Sud qui a suscité l’espoir d’ un règlement de la crise déclenchée en 2014.