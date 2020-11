Des hommes armés ont tué cinq fidèles et en ont enlevé 18 dans une attaque contre une mosquée dans le nord-ouest du Nigeria, a-t-on appris dimanche auprès de la police. Une centaine de voleurs de bétail, venus à moto, ont ouvert le feu vendredi contre des musulmans réunis pour la prière hebdomadaire, dans le village isolé de Dutsen Gari, dans l'Etat de Zamfara. «Les bandits ont tué cinq fidèles et ont enlevé 18 personnes, dont l'imam», a déclaré le porte-parole de la police de l'Etat, Mohammed Shehu. Le Nord-Ouest du Nigeria est la proie de ces gangs de criminels armés, qui pillent les villages, volent le bétail et pratiquent l'enlèvement contre rançon. Ces bandes armés se cachent dans des camps dans la vaste forêt de Rugu qui couvre les Etats de Katsina, Zamfara, Kaduna et Niger, d'où ils lancent leurs attaques. Ces groupes agissent a priori sans motivation idéologique, mais de nombreux experts ont récemment mis en garde contre leur rapprochement avec des groupes terroristes de la région. En août, le groupe terroriste Boko Haram, qui mène une insurrection sanglante depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria, a diffusé une vidéo de propagande montrant des criminels de l'Etat du Niger lui prêtant allégeance.