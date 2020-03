Quatre membres des forces armées syriennes et un combattant rebelle ont été tués mardi dans des affrontements dans la province d'Idleb malgré la trêve, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Juste après l'entrée en vigueur de la trêve le 6 mars dans cette région du nord-ouest du pays en guerre, des combats meurtriers avaient opposé le même jour les belligérants mais le cessez-le-feu avait été ensuite globalement respecté jusqu'aux combats de mardi, selon l'OSDH. «Quatre membres des forces gouvernementales et un rebelle ont été tués dans les affrontements dans le sud de la province d'Idleb», selon le directeur de l'Observatoire, Rami Abdel Rahmane. Aucun avion des armées syrienne ou russe n'était néanmoins visible au-dessus de l'ultime bastion jihadiste et rebelle d'Idleb. L'accord de trêve, conclu par la Russie, allié du régime, et la Turquie, soutien des rebelles, avait permis un arrêt de l'offensive de l'armée syrienne pour reprendre la région d'Idleb qui abrite quelque trois millions de personnes. Cette offensive a fait depuis sa reprise en décembre quelque 500 morts parmi les civils et environ un million de déplacés. La guerre en Syrie a fait plus de 380.000 morts depuis 2011