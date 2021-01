Cinq soldats nigériens ont trouvé la mort lors d’une opération militaire antiterroriste menée mardi et quatre sont portés disparus depuis, dans le Sud-Est du Niger frontalier du Nigeria, ont annoncé jeudi soir les autorités, en revendiquant une «vingtaine de terroristes» tués. L’opération a été engagée après l’attaque d’un camp militaire dimanche puis l’explosion d’une mine artisanale lundi qui avait tué quatre soldats dans la région de Diffa. Le bilan est de «cinq morts» et «quatre portés disparus» dans les rangs de l’armée contre «une vingtaine de terroristes» tués, selon un communiqué du ministère de la Défense lu jeudi soir à la télévision nigérienne. Dimanche, un camp militaire nigérien situé à quelques km de la frontière du Nigeria, à Chétima Wangou, avait été attaqué par des terroristes affiliés au groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), selon leur revendication le lendemain. Des «poursuites» et «opérations de ratissage» ont été engagées par l’armée nigérienne dans la zone. Lundi, quatre soldats ont été tués dans l’explosion d’une mine artisanale dans le secteur. L’opération de mardi s’inscrivait dans ces opérations de «poursuites» et «ratissages», selon le communiqué. Chétima Wangou est un village à quelques dizaines de km au sud-ouest de la ville de Diffa. Un poste militaire y est installé, qui a déjà été attaqué par le passé par des terroristes: le 7 mars 2020, huit soldats nigériens y avaient été tués. L’année précédente, sept avaient déjà péri lors d’une autre attaque à Chétima Wangou.