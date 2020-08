Quatre civils et un soldat afghans ont été tués et trois autres blessés, jeudi dans le nord du pays, dans une attaque menée par des éléments talibans, a indiqué une source militaire.Quatre civils ont trouvé la mort et trois autres ont été blessés dans une attaque menée par des éléments talibans contre une voiture dans la province de Parwan, a indiqué la source, ajoutant qu’un soldat a été également tué dans un accrochage, survenu après l’attaque, entre les forces afghanes et les insurgés. Les actes de violence se sont intensifiés en Afghanistan ces dernières semaines, après l’échec de l’accord d’échange des prisonniers entre le gouvernement et le groupe armé. Un diplomate chinois appelle la communauté internationale à aider la Syrie à lutter contre le terrorisme.