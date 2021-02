Le quotidien israélien Haaretz a révélé, dans sa dernière édition en langue arabe, que le pacte entre l'Etat hébreu et le royaume marocain s'est caractérisé, depuis quelques mois, par de nouveaux accords secrets dont les premiers signes ont concerné l'envoi d'un grand nombre de conseillers et d'experts militaires israéliens chargés d'assurer la formation de l'armée royale marocaine pour lui permettre d'affronter l'offensive de l'Armée populaire de libération du Sahara occidental (APLS), déclenchée en novembre après l'attaque par des soldats marocains d'un groupe de civils sahraouis dans la zone tampon d'El Guerguerat.

Une agression vivement dénoncée par le Front Polisario qui a, en conséquence, mis fin à l'accord de cessez-le-feu de 1991, au demeurant sans cesse bafoué par les dirigeants marocains.

Haaretz dont l'information a été partagée par le site israélien Diplomatico affirme que ces conseillers et experts militaires israéliens ont déjà entrepris leur mission de formation et de soutien au profit de l'armée royale marocaine, indiquant qu'ils consacrent leurs efforts à la stratégie (tactique) et à la planification des opérations de riposte aux attaques de l'Armée populaire de libération sahraouie. Et le journal de souligner que cette nouvelle donne ne concerne pas uniquement les officiers chargés de l'encadrement mais aussi la livraison de lots importants de matériels de guerre dont la nature n'est cependant pas précisée.

L'édition du Haaretz s'est par ailleurs longuement consacrée aux différents aspects du nouveau pacte scellé dernièrement par l'Etat sioniste et le royaume marocain, relevant que le domaine du Renseignement s'est encore renforcé, même si une tradition est depuis fort longtemps établie en la matière, avec les opérations du Mossad qui a éliminé, dans les décennies 70 et 80, plusieurs opposants marocains au régime du roi Hassan II, parmi lesquels Mehdi Ben Barka.

Une collaboration étroite qui avait permis à Israël d'obtenir et d'organiser le transfert de milliers de juifs marocains vers les colonies illégalement implantées dans les territoires occupés, au mépris des résolutions de la communauté internationale.

Et c'est en se référant à la même source que le Haaretz ajoute que les services de renseignements israéliens, à savoir le Mossad, ont versé des «contributions importantes» à de très hauts responsables marocains pour s'assurer de leur étroite collaboration dans de multiples domaines. Sur la base de quoi le journal conclut que la coopération israélo-marocaine qui connaît un nouveau souffle a toujours revêtu une dimension particulière, donnant au royaume marocain une place et un rôle particuliers dans tout le Monde arabe. En conclusion, le journal israélien souligne que les accords secrets conclu entre Israël et le royaume marocain dans les domaines stratégiques, militaires, politiques et culturels prennent une importance particulière, compte tenu du contexte régional actuel, marqué par la reprise des affrontements entre l'Armée populaire de libération du Sahara occidental (APLS) et l'Armée royale marocaine, au lendemain de l'agression de civils sahraouis par des soldats marocains, dans la zone tampon d'El Guerguerat.