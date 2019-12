La Chine et l’Iran ont tenu dimanche une consultation sur la question nucléaire iranienne à Pékin, a rapporté hier l’agence de presse Chine Nouvelle. La partie chinoise était dirigée par le vice-ministre des AE, Ma Zhaoxu, tandis que la délégation iranienne était conduite par son homologue, Seyed Abbas Araghchi,. Les deux parties ont procédé à un échange de vues approfondi sur la situation nucléaire actuelle en Iran et la mise en oeuvre du Plan d’action global commun (PAGC, accord de Vienne sur le nucléaire iranien). «Elles sont parvenues à un large consensus», précise la même source. Les deux parties ont convenu de renforcer davantage la communication et la coopération, de sauvegarder les intérêts communs des deux pays, ainsi que de la communauté internationale, conclut Chine Nouvelle.