Le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé mardi soir un couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. Les forces de sécurité ont reçu l'ordre de patrouiller le territoire à partir d'hier, a indiqué M. Saïed dans son premier discours à la nation depuis l'identification du premier malade en Tunisie le 2 mars. Depuis, 24 malades ont été identifiés, en majorité venus de France et Italie, et aucun décès n'a été officiellement répertorié. M. Saïed a demandé aux Tunisiens de respecter les consignes, après l'annonce, la semaine dernière, de la fermeture des écoles, mosquées, hammams, tribunaux, et de l'interdiction des fêtes et évènements sportifs. Les cafés et restaurants ferment à 16 heures depuis quelques jours, et les rues sont peu fréquentées le soir. Les frontières terrestres, maritimes et aériennes sont fermées à partir de mercredi et jusqu'au 4 avril au moins, à l'exception de transports commerciaux et de vols spéciaux pour ramener les milliers de touristes et voyageurs bloqués dans le pays. «L'Etat tunisien demande aux institutions internationales de se montrer compréhensives», a déclaré M. Saïed, soulignant les conséquences économiques dramatiques de la crise sanitaire en cours. Il a en outre appelé le Parlement à lancer des projets de loi afin d'amortir l'impact, par exemple en rééchelonnant la dette des entreprises affectées.