Les autorités du Bangladesh sont sur le qui-vive au lendemain de la découverte d'un premier cas confirmé du nouveau coronavirus dans les immenses camps de réfugiés rohingyas, qui fait craindre un «scénario cauchemar». Les épidémiologistes redoutent une flambée de maladie Covid-19 dans les camps au sud du Bangladesh. Forte d'un million de mem-bres, cette minorité musulmane ayant fui les persécutions en Birmanie voisine vit dans une pauvreté extrême et s'entasse à l'intérieur de cahutes sommaires. Les autorités locales et l'Organisation mondiale pour la santé (OMS) ont annoncé jeudi la découverte d'un premier cas officiel. Un deuxième cas a été aussi détecté dans une clinique, mais il s'agit d'un Bangladais venu s'y faire soigner. Des équipes d'enquêteurs sont déployées pour retracer les contacts des deux hommes, prendre des mesures de quarantaine et effectuer des tests de dépistage. Une zone de 5.000 personnes, dans l'un des cam