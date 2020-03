Le gouvernement nigérien vient d'adopter en conseil des ministres un projet de décret concernant la création d'un mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires pour leur prévention en temps réel, rapportent des médias. Suite à l'avènement de nouveaux problèmes sécuritaires dans l'espace de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), selon un communiqué du gouvernement, «les chefs d'Etat et de gouvernement de cette institution ont adopté lors de la 45e session de la Conférence tenue à Accra le 10 juillet 2014, le projet de déploiement dans les différents pays (de la CEDEAO) d'un mécanisme pragmatique et efficace d'alerte précoce pour prévenir en temps réel les risques sécuritaires afin de minimiser leur impact». Depuis lors, a précisé la même source, «le Niger s'est engagé dans un processus de mise en place d'un mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires, dont l'évaluation a permis de relever des insuffisances. Ces dernières sont, entre autres, un temps mort entre l'alerte précoce et la réponse aux risques sécuritaires, la faible prise en compte des aspects sécuritaires liés aux accidents de la route et à la consolidation de la paix, la non prise en compte des questions migratoires, de déplacements internes des populations et de trafics de drogues». Le projet de décret a pour objet de corriger les lacunes constatées pour permettre au Nigerde se conformer au mécanisme d'alerte de la CEDEAO et de se doter d'un centre national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires dans un contexte d'insécurité.