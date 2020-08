Des partis politiques, syndicats et associations de la société civile nigériens ont annoncé la création d’un mouvement appelé «Coalition citoyenne pour la République (CCR)», en prélude aux prochaines élections, ont rapporté lundi des médias. La nouvelle coalition a annoncé qu’elle mènera des actions pour exiger, entre autres, «l’adoption d’une loi électorale juste et équitable «, «la tenue d’élections démocratiques, transparentes et inclusives». Le Niger s’apprête à organiser de nouvelles élections. Selon un calendrier publié par la commission électorale, les municipales auront lieu le 13 décembre 2020, suivies des législatives et du premier tour de la présidentielle le 27 du même mois. Le second tour de la présidentielle est prévu pour le 20 février 2021. Arrivé au terme de son second et dernier mandat constitutionnel, l’actuel président Mahamadou Issoufou a annoncé qu’il ne se représentera pas pour un troisième mandat. Sa formation politique, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-TARAYYA) a désigné l’ancien ministre de l’Intérieur Bazoum Mohamed comme candidat. Une quinzaine d’autres partis politiques ont investi leurs candidats à la prochaine présidentielle.