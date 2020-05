Le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daesh) a coupé dimanche dans la ville de Kabajeb la route qui relie Damas, la capitale du pays, à la province de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. A Kabajeb, les éléments de l'EI se sont emparés d'un véhicule transportant un officier syrien et une femme, qu'ils ont exécutés avec deux autres personnes dans la zone, a déclaré l'OSDH. Ce groupe basé au Royaume-Uni a indiqué que les forces syriennes avaient déployé des renforts dans la région, et avaient affronté à plusieurs reprises les terroristes de l'EI. Ces événements surviennent alors même que de nouvelles séquences vidéo sont apparues en ligne, montrant des membres de l'EI exécuter un certain nombre de personnes accusées d'être des «espions» de l'armée syrienne dans la région de Sukhneh, dans des zones reculées de l'est de la province de Homs, sur la route de Deir ez-Zor. L'EI a perdu plusieurs territoires clé dans l'est et le nord de la Syrie, mais contrôle toujours un certain nombre de zones désertiques dans l'est du pays.