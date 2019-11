Il ne fallait pas être grand clerc pour parvenir à la conclusion. Cela dit, les experts présents au colloque parisien intitulé «Menaces et enjeux après la chute du Califat», organisé récemment par le Centre d’analyse du terrorisme et le Counter Terrorism Project, ont exprimé leur pessimisme quant à la réelle disparition du groupe autoproclamé Etat islamique ( El ). Celui-ci, ont-ils assuré, est loin d’être détruit et il va continuer à frapper pendant plusieurs années. Il n’y a donc que le président américain Donald Trump pour affirmer que son pays en a fini avec Daesh et qu’il est le seul à avoir terrassé l’hydre terroriste, en Irak comme en Syrie. L’argument développé au cours du colloque a le mérite de la perspicacité.

Daesh est, en effet, une organisation décentralisée et, à l’instar d’al Qaïda, elle s’articule sur un nombre méconnu de branches, réparties dans divers points de la région moyen-orientale et africaine, notamment.

Ce dispositif lui assure une résilience d’autant plus forte que ses dirigeants ont pris le temps, dès la perte de leurs positions en Irak puis en Syrie, d’investir les sommes disponibles dans des secteurs fructueux, tels que l’immobilier et l’import-export. Cela leur permet de disposer d’importants revenus alors que leurs frais de gestion sont bien moindres, au lendemain de leur émiettement.

De fait, l’organisation est loin d’être démantelée comme le prétend Donald Trump et elle représente, compte tenu des quelque 9 à 10 000 combattants toujours engagés dans des cellules clandestines, principalement en Irak et en Syrie mais aussi dans d’autres pays, une menace qu’il ne faut pas prendre à la légère. Qui plus est, la perspective d’un retour dans leur pays d’origine des combattants étrangers, actuellement détenus dans les prisons kurdes au nord de la Syrie, alarme au plus haut point les capitales européennes concernées. Celles-ci ont beau pratiquer la position de l’autruche face au danger, la Turquie du président Erdogan n’en a cure et a averti que le bal est, désormais, ouvert.

La grande peur des Européens est justifiée car ils disposent de trop peu d’informations sur ces combattants de Daesh ou, plutôt, ils ne parviennent pas à séparer le «bon grain » de l’ivraie. En outre, et c’est le constat le plus dramatique et le plus réaliste, les conditions sociopolitiques, économiques et géostratégiques qui ont prévalu à l’avènement de Daesh n’ont pas changé et tout se passe comme si les cris de victoire saluent la disparition de la toux alors que le mal est plus profond.