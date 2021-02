Le groupe terroriste Daesh a revendiqué l’attentat du 3 février 2021, durant lequel quatre soldats ont été tués dans l’explosion d’une mine au mont Mghila, rapporte le site Intelligence Group. Les combattants de l’EI «ont tué quatre membres de l’armée tunisienne dans des explosions près du Mont Mghila et ont aussi tué un espion de l’armée dans une opération distincte dans la région du Mont Selloum», selon un article publié par Al-Naba, organe de propagande de l’EI, a rapporté Site. D’après Al-Naba, trois engins explosifs ont été activés au passage de militaires sur une route qu’ils examinaient à pied le 3 février à la recherche, notamment de bombes de ce type. Le site américain spécialisé dans les affaires des groupes terroristes a également indiqué que Daesh a revendiqué la décapitation du berger Okba Dhehibi, le 20 décembre dernier, à Hassi Frid, gouvernorat de Kasserine. Le groupuscule a même publié une vidéo du berger avant son exécution. «L’Etat islamique a également déclaré dans son journal numérique Al-Nabaa que ses membres avaient exécuté un ‘’espion’’ pour l’armée le 20 décembre près du mont Selloum dans la région de Kasserine», confirme Site. Cet incident «ne nous empêchera pas de poursuivre nos efforts pour combattre et vaincre le terrorisme», avait réagi le Premier ministre Hichem Mechichi.

La Tunisie est confrontée depuis sa révolution en 2011 à un essor de la mouvance jihadiste, responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers, mais aussi de civils et de touristes étrangers.