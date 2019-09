Un drone armé a été abattu hier dans l’espace aérien syrien au-dessus de la province méridionale de Quneitra, a indiqué l’agence de presse officielle Sana, sans préciser l’origine du drone.» Les équipes spécialisées ont démonté un drone chargé de bombes à sous-munitions qui a été abattu au-dessus du mont Hermon, dans le nord de la province de Quneitra», a indiqué Sana. Le mont Hermon est un massif aux confins du Liban et de la Syrie, qui se prolonge au Sud dans la partie occupée et annexé par Israël, du plateau syrien du Golan, situé dans la province de Quneitra. Jeudi, un autre drone avait été abattu par la défense antiaérienne syrienne dans le village d’Aqraba, au sud de Damas, avait annoncé l’agence officielle, sans préciser non plus l’origine du drone. Sana s’était contentée de préciser que la défense antiaérienne syrienne a riposté «ces dernières années à des agressions américaines et israéliennes (...) dans plusieurs régions en Syrie». Le 24 août, l’armée israélienne a mené une frappe à Aqraba, afin de prévenir, selon elle, une attaque de drones orchestrée par l’Iran depuis la Syrie. La frappe a tué deux combattants du Hezbollah. Quelques heures plus tard, deux drones qu’Israël est accusé d’avoir lancés, ont été abattus dans la banlieue Sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.