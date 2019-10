Le paysage politique tunisien est en passe de connaître une grande mutation, au lendemain d’un double scrutin présidentiel et législatif dont les conséquences apparaissent d’ores et déjà à travers le coup de massue asséné par les électeurs aux différents partis, le 15 septembre dernier. Tout porte à croire que le cinglant désaveu du 15 septembre n’est pas une fin en soi et que les Tunisiens, avec un taux de participation de plus en plus réduit, vont saisir l’opportunité des législatives pour provoquer un profond bouleversement des rapports de force au sein de l’Assemblée des représentants du peuple ( ARP ) dont on peut entrevoir les implications immédiates et futures sur l’action gouvernementale.

Censé être instinctif et imprévisible, le vote n’en aura pas moins été déterminé par le sentiment d’un échec de la classe dirigeante qui a multiplié les promesses depuis 2014 mais n’est jamais parvenue à maîtriser réellement les commandes d’une économie régressive. C’est un fait avéré que les dix partis, en charge depuis une dizaine d’années des affaires du pays, ont subi une véritable correction mais la surprise existe qui concerne le sort identique infligé à l’opposition. On ne peut dire que les candidats passés au 2ème tour de la présidentielle, Kaïs Saïed et Nabil Karoui ont bénéficié d’une adhésion populaire massive, l’analyse des données montrant que c’est un peu plus d’un tiers des électeurs qui s’est rendu aux urnes et que 16,42% seulement de ce taux ont jeté leur dévolu sur ces deux candidats qui ont bénéficié de l’usure de leurs concurrents et de l’ordre dispersé dans lequel leurs partis se sont engagés.

En bonne logique, il devrait donc y avoir un effet d’entraînement pour l’élection législative qui s’est déroulée, hier, avec un taux d’abstention inquiétant, et qui pourrait apporter au vainqueur de ce bras de fer inédit une force peut-être pas majoritaire mais en tout cas conséquente au sein de l’ARP. Or, rien ne permet d’écarter l’hypothèse d’un nouveau séisme, sachant que Kaïs Saïed reste farouchement un indépendant antisystème et donc anti formations politiques alors que Nabil Karoui est, lui, un pur produit du système, parvenu à la rédemption grâce à l’action caritative. Car Ennahdha est la formation qui a le plus à perdre dans cette élection législative, quelques mois seulement après avoir repris sa place de premier parti tunisien, au lendemain de municipales qui ont confirmé l’effondrement et la dislocation de Nidaa Tounes. Il lui sera extrêmement difficile d’atteindre les résultats de 2014 quand il obtenait 69 sièges à l’ARP, et encore moins ceux de 2011 quand il emportait 89 sièges à la Constituante.

Ce sont là, bien évidemment, les effets directs du désenchantement provoqué par une politique tracée par la Troïka de 2014, sous la houlette du défunt président Béji Caïd Essebsi et par l’Accord de Carthage qui a permis à Youssef Chahed de mener sa barque gouvernementale au détriment du parti Nidaa Tounes sabordé par les rivalités du clan. Mais il ne faudrait pas enterrer la peau de l’ours avant de l’avoir tué : rien ne dit, en effet, que face à un parterre de députés indépendants courant dans tous les sens, Ennahdha et Tahya Tounes, le parti créé sur mesure par et pour Youssef Chahed avec les restes de Nidaa Tounes, ne parviennent à fumer le calumet de la paix et créer ainsi un nouveau deal au sein de l’ARP, pour le plus grand bien de la Tunisie en danger. Assurément, il y aura là de quoi donner de l’urticaire à Nabil Karoui qui se souviendra sans doute du voyage à Paris, en compagnie du cheikh Rached Ghannouchi, pour y rencontrer Béji Caïd Essebsi, un 14 août 2013, prélude à l’avènement d’un pacte dont la Tunisie n’a pas encore vécu les bienfaits.