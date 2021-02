La composante du nouveau gouvernement intérimaire en Libye a été soumise, jeudi, au Conseil présidentiel pour examen avant d'être présentée ensuite à la Chambre des représentants du peuple (Parlement), pour approbation», a fait savoir le Premier ministre du gouvernement intérimaire, Abdelhamid Debeibah.

«La composante du gouvernement sera soumise, jeudi, au nouveau Conseil présidentiel pour examen avant d'être présentée ensuite à la Chambre des représentants du peuple (Parlement) pour approbation», a précisé, M. Debeibah sur ses comptes Twitter et Facebook. Abdelhamid Debeibah a indiqué que «les profils choisis pour figurer dans son gouvernement ont été sélectionnés parmi plus d'un millier de CV étudiés». M. Debeibah disposait, selon les termes des accords politiques du Forum politique de dialogue libyen (FDPL) conclus à Genève en Suisse, d'un délai jusqu'au 26 février, c'est-à-dire hier, pour rendre publique la composante de son exécutif. Selon les termes des accords politiques conclus à Genève, le nouveau gouvernement ne peut entamer son travail qu'une fois il aura été approuvé par le Parlement.

En cas d'échec du nouveau gouvernement à obtenir la confiance du Parlement, les accords politiques de Genève permettent à M.Debeibah de présenter son gouvernement devant les membres du FDPL pour approbation.

Le Premier ministre libyen avait indiqué, mardi, qu'au cas où le nouveau gouvernement n'arrive pas à obtenir la confiance de la Chambre des représentants du peuple (Parlement), il sera soumis au Forum de dialogue politique libyen (FDPL), et ce, conformément aux termes des accords conclus récemment à Genève en Suisse, sous l'égide de l'ONU.

Le Haut Conseil d'Etat libyen a demandé, mercredi, au Premier ministre du gouvernement intérimaire, Abdelhamid Debeibah, de rendre publique rapidement la composante de son exécutif.«Le Premier ministre intérimaire est appelé à rendre publique rapidement la composante de son exécutif avant l'expiration du délaisfixé, et ce, afin de permettre au nouveau gouvernement d'entamer dans les plus brefs délais ses missions», a indiqué un communiqué de Haut Conseil d'Etat, demandant aussi «aux représentants du peuple (parlementaires) d'être à la hauteur de la responsabilité et d'approuver le nouveau gouvernement». Selon des médias libyens, la Chambre des représentants du peuple aura d'ores et déjà débuté les préparatifs de la séance parlementaire unifiée à Syrte, dans l'est de la Libye.