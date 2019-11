Le chef du gouvernement tunisien désigné, Habib Jamli, a entamé, hier, les concertations officielles pour la formation du gouvernement en recevant une délégation du parti Qalb Tounes, conduite par Nabil Karoui, selon des médias locaux. Habib Jamli a déclaré qu’il rencontrera dans une première étape les représentants des partis puis, dans une seconde étape, ceux des organisations nationales ainsi que des compétences nationales. Le chef du gouvernement désigné avait affirmé, dans des déclarations précédentes, que ces concertations «concernent tous les partis sans exception sauf ceux qui s’excluent eux-mêmes. Elles seront menées selon le nombre de sièges obtenus au parlement. «La compétence et l’intégrité seront les critères de choix des membres du nouveau gouvernement», a-t-il dit. Pour sa part, le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi- dont le parti a proposé la candidature de Habib Jamli pour la formation du nouveau gouvernement- a indiqué que « Qalb Tounes n’était pas concerné par la participation au gouvernement en concrétisation des promesses faites avant par le mouvement». Le porte-parole d’Ennahdha, Imed Khemiri a affirmé, quant à lui, que son parti «n’est pas en négociation avec Qalb Tounes et n’engagera pas des négociations avec lui». «C’est au chef du gouvernement désigné de mener des concertations avec les partis politiques pour la formation d’un gouvernement de compétences», a-t-il fait valoir. Le président de la République Kaïs Saied avait remis, le 15 novembre, à Habib Jamli, une lettre de mission pour former le nouveau cabinet.