Les patrouilles conjointes russo-turques se sont élancées dans le gouvernorat syrien d'Idleb en vertu des accords conclus le 5 mars à Moscou entre les présidents russe et turc, ont rapporté des médias russes. Des policiers militaires russes ont rejoint la banlieue ouest de Saraqeb d'où ils partiront en patrouille avec des militaires turcs. La première patrouille conjointe dans un secteur de la route M4 dans le gouvernorat d'Idleb sera menée par une section motorisée de la police militaire, selon des médias. Les missions seront organisées par un centre de coordination russo-turc mis en place en Syrie. La première patrouille partira de la localité de Trumba à deux kilomètres à l'ouest de Saraqeb le long de la route M4 qui relie les villes d'Alep et de Lattaquié, a ajouté la même source. L'objectif est de garantir la sécurité des déplacements des civils, mais aussi de prévenir un nouveau rebondissement du conflit armé dans la région. Les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan avaient précédemment annoncé, à l'issue d'une rencontre à Moscou, un cessez-le-feu dans la zone d'Idleb à partir du 6 mars. En outre, Moscou et Ankara se sont entendus sur la présence sur le terrain de forces turques supplémentaires sur concertation avec la Russie, ainsi que sur l'organisation, à partir du 15 mars, de patrouilles communes dans un secteur de la route M4, un axe stratégique qui relie Alep au gouvernorat côtier de Lattaquié.