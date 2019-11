Des militaires turcs et russes ont commencé hier à patrouiller conjointement dans le nord-est de la Syrie aux termes d’un accord ayant mis fin à une offensive d’Ankara contre les forces kurdes syriennes, rapportent des médias. Les patrouilles ont débuté à environ 9h00 GMT dans un village de la région de Dirbassiyeh, selon des médias, depuis le côté turc de la frontière où l’armée turque a emmené des journalistes pour couvrir l’évènement.

Les soldats, à bord d’une dizaine de véhicules militaires turc et russes se sont dirigés vers l’est de Dirbassiyeh pour patrouiller dans une bande de territoire longue de plusieurs dizaines de kilomètres, selon des sources militaires turques, citées par des médias. Aux termes d’un accord conclu le 22 octobre entre les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine, la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) avait jusqu’à mardi 15h00 GMT pour se retirer de ses positions frontalières de la Turquie. Celle-ci entend mettre en place une «zone de sécurité» d’une trentaine de kilomètres de profondeur le long de sa frontière pour séparer celle-ci des YPG, qu’elle considère comme terroristes, même s’ils sont des « alliés » des pays occidentaux dans la lutte contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh).

L’accord avec la Russie et un autre conclu quelques jours auparavant avec les Etats-Unis ont permis l’arrêt d’une offensive que la Turquie avait lancée le 9 octobre contre les forces kurdes.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait affirmé mardi que le retrait des combattants kurdes était «terminé». Erdogan a indiqué que la Turquie pourrait vérifier la réalité de ce retrait après le lancement des patrouilles conjointes avec les Russes prévues par l’accord russo-turc.

La police militaire russe est arrivée dimanche dans la ville de Kobané, dans le nord syrien, théâtre d’une offensive turque début octobre pour «chasser les terroristes» kurdes. Ces développements coïncident avec la diffusion d’informations faisant état de la «neutralisation» dans la région du chef de l’EI, Abou Bakr al-Baghdadi.

Déployés pour des patrouilles conjointes avec les militaires turcs dans la ville syrienne, les soldats sont chargés d’»assurer le contrôle des postes et le respect de la paix sur ce territoire», avait fait savoir l’officier russe Mikhaïl Elsoukov. Mardi, les présidents Poutine et Erdogan ont signé en marge du premier Forum économique Russie-Afrique de Sotchi (Russie) un mémorandum qui prévoit le déploiement de la police militaire russe et des garde-frontières syriens dans le nord de la Syrie pour assurer le retrait des milices kurdes et de leur armement, d’une bande de 30 kilomètres de profondeur le long de la frontière, dans le nord-est de la Syrie, près de la Turquie.