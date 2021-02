Le déploiement au Mali de soldats suédois au sein de la force européenne Takuba, chargée d'accompagner l'armée malienne au combat, a commencé et sera complété d'ici la fin du mois, a-t-on appris de sources militaires française et suédoise.»Les premiers mouvements ont déjà été effectués. Le plafond d'autorisation politique a été fixé à 150 militaires suédois, avec plusieurs hélicoptères lourds ainsi qu'une structure médicale», a indiqué le porte-parole de l'état-major des Armées françaises, le colonel Frédéric Barbry. La force suédoise, dont trois hélicoptères Blackhawk, sera basée dans le Liptako malien, une région proche de la frontière du Niger et du Burkina Faso où sont concentrés plusieurs groupes jihadistes liés à l'Etat islamique au grand Sahara (EIGS) et à Al-Qaïda. La Suède devient ainsi le troisième pays européen, après la République Tchèque et l'Estonie, à répondre à l'appel de la France pour nourrir la force Takuba. Composée d'unités d'élite, celle-ci vise à former les armées maliennes et à élargir la participation à la lutte antijihadiste menée par la France depuis huit ans au Sahel. Le Parlement suédois avait donné son feu vert, en juin pour l'envoi de 150 hommes, avec un renfort possible de 100. Le mandat s'achève au 31 décembre 2021. La force suédoise viendra en appui de l'ensemble de Takuba, dont un groupe franco-estonien à Gao et l'autre franco-tchèque, à Ménaka. La Suède était déjà présente au Mali, via la force de la Minusma. Malgré Barkhane, les 13.000 soldats de la mission de maintien de la paix de l'ONU et de la Force conjointe du G5 Sahel, les pays sahéliens subissent des attaques terroristes fréquentes et meurtrières.