Le Sommet réunissant l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie a débuté dimanche pour discuter des conditions de remplissage et d’exploitation du barrage de la Renaissance construit par Addis-Abeba sur le Nil bleu, ont rapporté des médias. La réunion a vu la participation par vidéoconférence des ministres des Affaires étrangères et de l’Irrigation de l’Egypte, de l’Ethiopie et du Soudan, selon les mêmes sources. La réunion «abordera les conditions de remplissage et d’exploitation du barrage de la Renaissance», d’après la même source. La délégation soudanaise chargée des négociations sur le barrage de la Renaissance, dirigée par le ministre de l’Irrigation et des Ressources en eau, Yasser Abbas, a participé samedi à une réunion bilatérale par vidéoconférence avec l’équipe d’experts de l’Union africaine. La réunion du samedi fait suite à une demande de Khartoum de conférer aux experts de l’Union africaine «un plus grand rôle dans la facilitation des négociations entre le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie», selon un communiqué du ministère soudanais de l’Irrigation.

Les derniers pourparlers, qui se sont tenus par visioconférence début novembre, s’étaient conclus sans avancée, les négociations étant dans l’impasse depuis plusieurs mois. Le Caire, mais aussi Khartoum, en aval du fleuve, souhaitent un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. Addis-Abeba, qui juge le Grand barrage de la Renaissance (Gerd) essentiel à son développement, y est réticente et soutient que l’approvisionnement en eau de ces pays ne sera pas affecté. Le barrage suscite des tensions en particulier avec l’Egypte, pays de plus de 100 millions d’habitants qui dépend à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau, et qui craint que celui-ci soit réduit par l’installation. Le Soudan, qui a connu des inondations meurtrières l’été dernier, espère que le barrage permettra d’aider à réguler le flux du fleuve mais a aussi mis en garde sur le fait que des millions de vies courraient «un grand risque», si aucun accord n’était conclu. Le Nil, qui coule sur quelque 6.000 kilomètres, est une source d’approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d’Afrique de l’Est.