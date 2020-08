L'ancien ministre et secrétaire général du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) Ali Chaouch est décédé, hier, après un long combat avec la maladie. Né à Bou Arada (gouvernorat de Siliana) en 1948, l'homme politique a occupé plusieurs postes clés au service de l'Etat, notamment ministre de l'Equipement (15 juin 1993 - 9 octobre 1997), ministre de l'Intérieur (9 octobre 1997 - 17 novembre 1999) et ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'étranger (17 août 2005 - 14 janvier 2010).

M. Chaouch avait été élu membre du comité central du RCD en juillet 1993 puis député, lors des élections du 20 mars 1994. Il devient, par la suite, membre du bureau politique du

28 novembre 1997 au 18 novembre 1999, puis du 5 décembre 2000 au 8 septembre 2005, date à laquelle il devient secrétaire général du parti.