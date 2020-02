Le dernier maréchal de l’Union soviétique, Dmitri Iazov, impliqué dans le putsch contre Mikhaïl Gorbatchev et la répression du mouvement indépendantiste en Lituanie en 1991, est décédé mardi à 95 ans, selon les agences russes. «Le 25 février, le maréchal de l’URSS, Dmitri Timofeïevitch Iazov, est décédé à Moscou après une longue maladie», ont indiqué les agences, citant un communiqué du ministère russe de la Défense. Ministre de la Défense de l’URSS entre 1987 et 1991, il a participé au putsch manqué contre le dernier dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, en août 1991, un an après s’être vu attribuer le grade de maréchal. Une tentative de coup d’Etat de communistes conservateurs, opposés à ses réformes et assurant qu’il était «incapable d’assumer ses fonctions pour raisons de santé». Ils avaient proclamé l’état d’urgence pour six mois, rétabli la censure et fait entrer les chars dans Moscou. Les putschistes seront arrêtés trois jours plus tard, mais ces événements ont scellé le sort de l’Union soviétique, dissoute en décembre 1991. Dmitri Iazov sera libéré en 1993 et amnistié en 1994. Après son décès, il ne reste qu’un seul putschiste, Oleg Baklanov, qui était vice-président du Conseil de défense. En Russie, Iazov est une figure révérée. Le 4 février dernier, il recevait encore une décoration «pour services rendus à la patrie», pour son engagement en faveur des vétérans, remise par le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Il a aussi été décoré par le président Vladimir Poutine, qui lui a remis l’ordre de l’Honneur, en 2004, et l’ordre Alexandre Nevski, en 2014.