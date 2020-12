La France va sortir prudemment du confinement le 15 décembre mais un couvre-feu sera appliqué tous les jours y compris le 31 décembre, et la réouverture très attendue des musées, cinémas et théâtres est reportée de trois semaines, a annoncé jeudi le Premier ministre français. Les attestations de déplacement ne sont plus nécessaires, mais Jean Castex a averti que la baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 «marque le pas depuis une semaine», donc «la partie est loin d'être gagnée», «nous sommes sur une sorte de plateau». Selon les autorités françaises, les nouvelles contaminations plafonnent à environ 11.000 cas par jour, soit cinq fois moins que les 50.000, voire 60.000 cas enregistrés quotidiennement fin octobre. C'est à cette période qu'avait été imposé un deuxième confinement, avec la fermeture de tous les commerces non essentiels.

L'objectif, a expliqué le Premier ministre, est de «permettre à chacune et chacun de profiter des fêtes de fin d'année», mais tout faire «pour réduire le risque de devoir vivre un troisième confinement dans les prochains mois». Le couvre-feu sera instauré dès 20h00 (19h00 GMT) à partir de mardi prochain - au lieu de 21h00 envisagé initialement - et s'appliquera au réveillon du Nouvel An, car le 31 décembre «concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique», a expliqué Jean Castex.

«Partout en France», il n'y aura plus besoin d'attestations pour se déplacer, sortir faire ses courses ou du sport, aller chez le médecin ou promener son chien, mais «le télétravail restera la règle», selon M. Castex. Pour la soirée de Noël, les déplacements seront autorisés sans limites ni couvre-feu, mais le Premier ministre a recommandé de n'être «pas plus de six adultes à la fois» à table durant cette fête familiale importante, et de «limiter les interactions au cours des cinq jours précédents».

Les lieux de culture qui devaient rouvrir leurs portes le 15 décembre vont devoir patienter trois semaines de plus et leur situation sera «réexaminée le 7 janvier», a dit le Premier ministre.

Le président Emmanuel Macron avait fixé l'objectif de 5.000 nouveaux cas positifs de Covid-19 par jour comme condition pour ces réouvertures, un chiffre qui ne sera pas atteint le 15 décembre, le nombre s'élevant encore mercredi soir à environ 14.000.