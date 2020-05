Les unités sécuritaires relevant de la sous-direction des enquêtes économiques et financières ont réussi, dans la nuit du 13 au 14 mai en Tunisie, à démanteler un réseau spécialisé dans la contrebande, le trafic de devises et le blanchiment d'argent à Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine), ont rapporté, hier, des médias. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a indiqué que les descentes effectuées dans les entrepôts utilisés par les contrebandiers ont abouti à la saisie d'importantes sommes d'argent en devise et en dinar, des chèques bancaires et des bijoux. La valeur totale des saisies est estimée à 760 mille dinars, ajoutant que le parquet du pôle judiciaire, économique et financier a ordonné de maintenir en détention deux membres du réseau et d'émettre un avis de recherche contre un troisième en cavale.