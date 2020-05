La direction centrale de lutte contre le terrorisme a démantelé une cellule terroriste à Sfax, a rapporté l'agence TAP, citant le ministère de l'Intérieur. Les éléments du groupe appelaient à profiter de la conjoncture actuelle pour semer le trouble. Cette intervention a été menée en coordination avec l'Unité nationale de recherche du crime organisé touchant à l'intégrité du territoire national et le parquet près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Un élément de cette cellule dans la région de Kairouan a été interpellé. L'individu a, selon le ministère de l'Intérieur, fait allégeance à Daech et fabriqué des engins explosifs pour des attaques terroristes. Un autre élément, inconnu des services de la police, a été appréhendé à la Manouba, pour consultation soutenue de sites d'organisations terroristes. Tous les interpellés ont été envoyés devant le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et des mandats de dépôt ont été signifiés.