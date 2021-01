Le Premier ministre koweïtien Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah, a remis la démission de son gouvernement à l'émir du Koweït, Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, a rapporté, mercredi, l'agence KUNA. Il a rencontré mardi le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Hamad Jaber al-Ali al-Sabah et d'autres ministres. Cheikh Hamad a alors présenté la démission de tous les membres du cabinet «à la lumière des développements actuels concernant les relations entre l'Assemblée nationale et le gouvernement et comme l'intérêt national peut le justifier», a ajouté l'agence. Le Koweït a l'habitude de connaître de fréquents remaniements ministériels.