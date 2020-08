Le ministre allemand de l’Intérieur a dénoncé, hier, comme «inacceptables» les dérapages à Berlin, lors d’une grande manifestation contre les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, avec

300 interpellations et une tentative de siège du Parlement national. Voir des «extrémistes et des fauteurs de troubles» tenter de pénétrer de force dans la bâtiment du Reichstag, siège de la chambre des députés et «centre symbolique de notre démocratie» est «inacceptable», a prévenu Horst Seehofer, dans le quotidien Bild. Samedi soir, plusieurs centaines de protestataires ont forcé des barrières de sécurité et un barrage policier pour monter sur les escaliers menant à l’entrée du Reichstag. Ils ont été empêchés de justesse de pénétrer dans l’enceinte du bâtiment par les forces de l’ordre, qui ont dispersé la foule et interpellé plusieurs personnes. Le Reichstag, où se réunissent les députés allemands en session plénière, a une forte charge symbolique.