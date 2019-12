Une semaine à très haut risque s’ouvre en France pour le gouvernement, à la veille d’une nouvelle manifestation nationale, sans aucun compromis en vue sur la réforme contestée des retraites permettant de sortir du blocage des transports à quelques jours de Noël. Dimanche, gouvernement et syndicats se sont renvoyé la responsabilité d’une éventuelle paralysie du pays pendant les fêtes de fin d’année. «Si le gouvernement retire son projet et (qu’)on discute sérieusement sur comment améliorer le système (...) eh bien tout se passera bien. Sinon, les grévistes décideront de ce qu’ils ont à faire jeudi ou vendredi», a déclaré Philippe Martinez, le numéro un de la CGT - syndicat majoritaire à la société des chemins de fer SNCF - , à cinq jours du début des congés de fin d’année. La France a connu ,hier, une nouvelle journée noire dans les transports: en plus des transports publics toujours très perturbés et des embouteillages, il fallait compter avec des opérations escargot et des blocages des routiers, à l’appel de quatre syndicats, sur un mot d’ordre distinct réclamant de meilleures conditions de travail. Côté transports publics, le trafic ferroviaire était perturbé, avec un train à grande vitesse (TGV) sur trois et quatre trains régionaux sur 10 en moyenne, la SNCF mettant surtout en garde pour aujourd’hui, «où le trafic sera encore plus réduit, du fait de l’appel syndical à manifester». A Paris et dans sa région, le métro reste «très perturbé avec 8 lignes fermées et la moitié des autobus en grève.Pour les fêtes, la SNCF prévoie malgré d’énormes efforts que la moitié des voyageurs restera néanmoins sur le carreau. La journée d’aujourd’hui sera décisive. C’est en effet l’ensemble des syndicats qui appellent désormais à la grève et à la manifestation, y compris les organisations réformistes, comme la CFDT - premier syndicat de France - la CFTC, l’Unsa ou les étudiants de la Fage. La grève dans les transports contre la réforme des retraites en France est entrée dans son treizième jour, et aucune solution ne s’esquisse, gouvernement et syndicats se renvoyant la responsabilité d’une éventuelle paralysie du pays pour les fêtes de fin d’année. Les transports parisiens et dans certaines grandes villes restent extrêmement perturbés, tout comme le trafic ferroviaire, à l’heure de la nouvelle manifestation nationale contre la réforme phare du quinquennat Macron. Hier matin, peu avant 8h, plus de 620 km de bouchons étaient enregistrés (contre 200 à 350 km en temps normal) en région parisienne. le secrétaire général du syndicat réformiste CFDT, Laurent Berger, a toutefois plaidé pour «une trêve» dans la grève des transports à Noël. Mais son homologue de la CGT Philippe Martinez a d’ores et déjà averti que le mouvement continuerait si le projet n’était pas retiré. L’opposition communiste et la gauche radicale ont pour leur part accusé l’exécutif de «chantage» et de faire le «choix du pourrissement». Hier, les routiers sont entrés dans la danse en organisant des blocages d’entrepôts, des opérations escargot et des barrages filtrants dans plusieurs villes. Et plusieurs universités ont décidé de reporter des examens de fin d’année en raison des difficultés de transport. Cheminots, enseignants, fonctionnaires, avocats et magistrats, internes, médecins et soignants sont appelés à manifester aujourd’hui , et la mobilisation constituera un indicateur important pour le gouvernement, avant la reprise, encore floue, de négociations.