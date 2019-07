Une fois de plus, l’armée israélienne a attaqué hier matin des positions de l’armée syrienne et des forces alliées, au sud de la capitale. Un nombre indéterminé de victimes a été déploré par une ONG et confirmé par plusieurs médias locaux. Les tirs de missiles ont visé particulièrement la colline de Tell al Hara, dans la province de Deraa, reprise par l’armée syrienne aux groupes terroristes, voilà plus d’un an. L’Observatoire syrien des droits de l’homme ( OSDH ) a mentionné plusieurs tirs de missiles « probablement israéliens » tandis que la chaîne de télévision étatique syrienne Al-Ikhbariya, a évoqué, sur son compte Telegram, «des informations» faisant état d’une «agression israélienne» dans la zone de Tall al-Hara, tout en ajoutant qu’il y a eu des dégâts matériels. Les tirs de missiles ont visé des «positions militaires» du régime ou des milices alliées, notamment le puissant mouvement chiite du Hezbollah, d’après le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane, qui souligne que «la défense antiaérienne du régime a été activée pour contrer l’attaque». «Certains missiles ont été abattus, d’autres ont atteint leurs cibles», a-t-il également précisé.

Ce n’est pas la première fois qu’Israël se livre à ce genre d’agressions contre la Syrie, prétextant des tirs de roquettes contre des kibboutz dans la partie du Golan qu’il occupe, au mépris des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, depuis la guerre de juin 1967. Dès le début de la guerre qui a ravagé le pays, en 2011, Israël n’a pas cessé, en fait, ses agressions, comme l’attaque d’un avion russe transportant des militaires et pris en chasse par des appareils israéliens cachés dans son sillage. Avec l’installation de S300 décidée par le président Vladimir Poutine pour protéger les bases de Tartous et de Hmeimim, on assiste depuis à des attaques israéliennes soit par le biais de missiles soit par des raids aériens dans la zone Sud, hors de portée des S300. Le fait que l’armée de l’état hébreu concentre ses agressions dans cette partie de la Syrie, notamment dans le secteur déjà évoqué de Tell al Hara mais aussi ceux situés dans la province voisine de Quneïtra constitue un indice révélateur des inquiétudes du gouvernement Netanyahu qui multiplie, à cadence forcée, l’annexion des territoires palestiniens et de la partie du Golan occupée. La défense anti-aérienne du gouvernement (syrien) a été activée pour contrer l’attaque», a indiqué le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme, Rami Abdel Rahmane. «Certains missiles ont été abattus, d’autres ont atteint leurs cibles», a-t-il précisé. Il y a environ un mois, Tell al-Hara avait déjà été attaqué par l’armée israélienne, ont tenu à rappeler plusieurs médias locaux ainsi que l’OSDH.Si celui-ci fait état de « pertes humaines », au lendemain de la nouvelle agression dans ce secteur, sans être pour autant en mesure de fournir un bilan exact, l’agence officielle syrienne Sana s’est militée à rapporter sur son site Internet que «l’ennemi israélien a lancé une agression après minuit contre le secteur de Tell al-Hara», causant des dégâts matériels. Au lendemain de l’agression, mi-juin, contre Tell al-Hara, le Hezbollah a érigé des radars tandis que l’armée syrienne a mis en place des batteries antiaériennes, ce qui étaye l’assertion de l’OSDH sur des missiles abattus. Néanmoins, le 30 juin, six civils et neuf combattants alliés de l’armée syrienne ont péri dans des attaques israéliennes, près de Damas et dans la province centrale de Homs. Sans cesse, Israël agresse les positions syriennes et alliées, soi-disant pour protéger « sa » frontière et, fort du soutien apporté à la fois par les états-Unis et par certaines monarchies du Golfe, il trouve dans les tensions accrues que connaît la région moyen orientale prétexte à jeter de l’huile sur le feu.