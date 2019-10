Plusieurs candidats démocrates à la Maison-Blanche se sont engagés lundi à faire pression sur Israël en faveur d’un accord de paix menant à la création d’un État palestinien, contrastant radicalement avec la position de l’actuel président américain Donald Trump.

«Nous exigeons que le gouvernement israélien se mette autour de la table avec le peuple palestinien et négocie un accord qui fonctionne pour toutes les parties», a lancé le sénateur indépendant et candidat à la primaire démocrate Bernie Sanders, lors d’une conférence de l’organisation progressiste juive J-Street. «Il n’est pas antisémite que de dire que le gouvernement de Netanyahu est raciste. C’est un fait», a affirmé celui qui pourrait devenir le premier président juif des Etats-Unis, accusant le Premier ministre israélien et Donald Trump d’attiser la division. Donald Trump, dont la base d’électeurs chrétiens évangéliques est résolument pro-israélienne, a adopté une série de mesures saluées par le gouvernement de Benjamin Netanyahu, dont le déplacement de l’ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv à El Qods et il a même annoncé, au cours de la dernière campagne électorale dans laquelle il a été légèrement devancé par son concurrent moins extrémiste, qu’il procéderait, une fois réélu au poste de Premier ministre, à l’annexion pure et simple d’une grande partie de la Cisjordanie. «S’il y a un peuple sur Terre qui comprend le danger du racisme et du suprémacisme blanc, c’est certainement le peuple juif», a ajouté Bernie Sanders, sous un tonnerre d’applaudissements. Joe Biden et Elizabeth Warren, candidats en tête des sondages pour l’investiture démocrate, ont tous les deux affirmé dans des messages vidéos projetés lors de la conférence qu’ils s’opposeraient à toute action qui fermerait la porte à la création d’un Etat Palestinien. «Nous ne pouvons pas avoir peur de dire la vérité à nos amis les plus proches (...) la solution à deux Etats est la meilleure, sinon l’unique solution, pour garantir un futur pacifique à l’Etat juif et démocratique d’Israël», a souligné M. Biden, vice-président des Etats-Unis, sous Barack Obama. Elizabeth Warren a quant à elle promis qu’elle annulerait deux mesures phares de l’administration Trump, en rétablissant l’aide américaine à l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens et en permettant à l’Organisation de libération de la Palestine de rouvrir son bureau à Washington. Si elle ne prévoit pas de déménager à nouveau l’ambassade, Mme Warren a en revanche proposé de rouvrir la mission américaine à El Qods-Est, qui deviendrait une ambassade si un accord de paix venait à créer un État palestinien.