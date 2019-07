Plusieurs centaines d’étudiants soudanais se sont rassemblés, mardi à Khartoum, pour revendiquer justice pour leurs camarades tués dans la répression du mouvement de contestation par les forces de l’ordre, lors des différents rassemblements populaires de contestation.«Sang pour sang, nous ne voulons pas de compensations», ont scandé les étudiants dans les artères de Khartoum, en brandissant des portraits de camarades tués et des drapeaux soudanais, selon des médias locaux. L’accord signé vendredi entre le Conseil militaire de transition(CMT) et les représentants de l’Alliance pour la liberté et le changement(ALC) n’a pas abordé, selon les étudiants, la question des victimes du mouvement de contestation. La répression a fait 246 morts depuis le 19 décembre, dont 127 pour la seule journée du 3 juin, et 1.353 blessés, selon un comité de médecins proche de la contestation. Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) sont accusés par la contestation et des ONG d’être responsables de la répression du sit-in. Des négociations sont en cours à Addis-Abeba, en Ethiopie, entre les représentants de l’opposition et de la société civile pour étudier les points entravant encore la signature finale de l’accord. Les groupes rebelles ont estimé que des questions clé, comme la nécessité d’amener la paix dans les zones de conflit et de venir en aide aux «populations vulnérables», n’avaient pas été traitées.