Des centaines de mercenaires russes combattant aux côtés du maréchal Khalifa Haftar ont été évacués du front de Tripoli et se trouvent à Bani Walid, à 170 km de la capitale libyenne, ont affirmé les forces du gouvernement d'union (GNA). Haftar mène une offensive visant à s'emparer de Tripoli. Mais les combats se sont rapidement enlisés et il a subi plusieurs revers ces dernières semaines. Selon le communiqué du GNA, «un avion-cargo militaire de type Antonov 32 a atterri à Bani Walid», à 170 km au sud-est de Tripoli, pour contribuer à l'évacuation «des mercenaires (du groupe) Wagner vers une destination inconnue». En outre, «sept avions militaires» ont rejoint Bani Walid, «avec des munitions et des équipements militaires, et vont repartir «avec les mercenaires Wagner», ajoute le communiqué selon lequel «1.500 à1.600 mercenaires» se trouveraient dans cette ville. La Russie a toujours démenti tout rôle dans la présence de mercenaires russes, en Libye.