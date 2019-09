Une réunion impromptue a eu lieu en marge de la 74ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, à l’initiative de la France et de l’Italie qui ont réuni, au siège de l’organisation, les protagonistes de la crise, à savoir le président du gouvernement d’union nationale Fayez al Serraj et son rival le général à la retraite Khalifa Haftar. La veille, intervenant devant l’AG onusienne, Al Serraj n’y est pas allé de main morte, accusant Haftar d’être un « criminel de guerre » et demandant aux pays mem-

bres de le poursuivre en tant que tel devant les juridictions internationales. Répondant aux « vœux » des autres membres du Conseil de sécurité, la France qui a été citée nommément par Fayez al Serraj en tant que puissance complice des agressions du général Haftar, au même titre que les Emirats arabes unis et l’Egypte, a rassemblé autour d’une table de négociations le chef du gouvernement libyen et son ennemi intime en vue d’ « unifier les actions de la communauté internationale pour une sortie de crise rapide ». D’un côté, il y avait donc Al Serraj et la Turquie – le Qatar ayant été « oublié » et pour cause, et de l’autre Khalifa Haftar, encadré par les Emirats et l’Egypte. Une scène édifiante quant à la justesse des accusations formulées par Fayez al Serraj à la tribune des Nations unies. Cette soi-disant performance diplomatique, « au vu de l’animosité entre certains pays » – on pense au Qatar et au tandem égypto-émirati – n’aura pas fait illusion. Si Haftar s’est dépêché de se dire « favorable » à la négociation, Al Serraj a vite clos le débat en rappelant, à juste titre, combien le général à la retraite est enclin à tourner casaque, aussitôt, et à trahir tant ses engagements que sa poignée de main. L’offensive d’avril contre Tripoli n’a-t-elle pas été lancée quelques jours à peine après une rencontre aux Emirats, censée couronner le processus onusien de Ghassan Salamé ?

L’échec de ce dernier qui a été aussi celui du secrétaire général de l’ONU, Antonio Gutteres, présent à Tripoli pour la fameuse conférence des parties en conflits en vue de l’organisation des élections législatives et présidentielle, explique la demande exprimée, vendredi dernier, par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine qui réclame une implication accrue de l’UA aux côtés de l’ONU dans la recherche d’une solution au conflit libyen. Ghassan Salamé se plaint régulièrement du manque de cohésion de la communauté internationale, son plan en trois étapes pour mettre fin à la guerre qui a repris en avril entre les deux camps libyens rivaux ayant été sans cesse galvaudé. Ce plan repose sur un cessez-le-feu, l’organisation d’une conférence internationale (qui devrait avoir lieu en Allemagne) et d’une conférence inter-libyenne. Si le général Haftar s’est dit jeudi ouvert au «dialogue», compte tenu de l’enlisement de ses troupes aux environs de Tripoli, Fayez al-Serraj a rejeté à la tribune des Nations unies cette proposition, dénonçant les ingérences étrangères qui encouragent l’ambition forcenée de son rival.

Jeudi soir, une réunion à huis clos a donc eu lieu à l’ONU entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France) avec l’Italie, les Emirats arabes unis, l’Allemagne, la Turquie et l’Egypte. Son objectif était d’unifier ces pays, dont certains soutiennent Haftar tandis que d’autres appuient Serraj. Il était évident qu’elle ne puisse aboutir à aucun résultat dès lors que les antagonismes restent entiers et que les implications de certains Etats qui font de la Libye le théâtre d’une guerre par procuration, au détriment de son peuple, perdurent comme le montrent les livraisons d’armes continues et massives en dépit de l’embargo décrété par l’ONU. Quant à la proposition de l’Union africaine, initiée par le Maroc, elle vise clairement à conforter le rôle des pays impliqués aux côtés du général à la retraite Khalifa Haftar contre le pays libyen.