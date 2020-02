La capitale éthiopienne Addis Abeba accueille, aujourd’hui et demain, le 33ème sommet de l’Union africaine, sous le thème « Faire taire les armes ». Seront présents les 55 chefs d’Etat et de gouvernement dont le président Abdelmadijid Tebboune pour consacrer cet objectif, inscrit déjà lors des conclaves organisés pour la célébration du cinquantenaire de l’UA.

L’objectif a beau être le même, les méthodes et les moyens diffèrent si l’on considère les avancées obtenues grâce aux efforts de l’organisation panafricaine au Soudan, en Centrafrique ou au Mozambique. Désormais, l’UA est face à d’autres crises non moins cruciales pour la paix et la sécurité du continent, particulièrement en Libye, en Somalie, dans la région sahélienne ainsi qu’au Sud-Soudan.

Le bilan présenté par le président de la Commission de l’UA Moussa Faki, jeudi dernier, aux MAE aura été sans aucune complaisance, mettant le doigt sur les plaies qui exigent une mobilisation des énergies et un regain d’efforts. La situation demeure, de toute évidence, complexe et les enjeux sécuritaires particulièrement affligeants tant « les armes sont de plus en plus bruyantes ». La tâche qui attend le nouveau président de l’organisation, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa auquel l’Egyptien Abdel Fattah al Sissi va transmettre le témoin, aujourd’hui même, s’avère délicate et ardue, tout à la fois. Non seulement les conflits actuels pèsent lourdement sur les ambitions du continent en matière de développement socio-économique, mais ils grèvent par leur augmentation continuelle les initiatives opérées en vue de parvenir à leur résolution. Les grands thèmes développés dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libr-e échange continentale, notamment en ce qui concerne l’intégration économique et la lutte contre les violences faites à la femme africaine sont grandement tributaires d’une réelle promotion du continent en termes de paix et de sécurité.

Des débats qui vont caractériser le 33ème sommet, surgira une nouvelle approche des défis et une méthode consensuelle pour s’attaquer aux racines du mal dont souffre l’Afrique depuis une décennie. L’opinion la plus partagée reste que les conflits sont, dans la plupart des cas, l’expression d’enjeux et d’inégalités socio-économiques, politiques et, au final, sécuritaires. Toujours est-il que l’UA doit s’affirmer avec des ambitions conformes à ses moyens, et démontrer qu’elle est en capacité d’agir efficacement pour affronter de tels problèmes. La Conférence de Berlin sur la Libye aura sonné comme un avertissement, cruel mais salutaire, pour lui signifier qu’elle pourrait encore se retrouver « systématiquement ignorée » sur des enjeux strictement africains si sa voix et sa stratégie ne sont pas à la hauteur des exigences de chaque situation, qu’il s’agisse de la crise libyenne, de la montée en puissance du terrorisme dans les pays du Sahel ou d’autres pays tels que la Somalie.

Plus que jamais , il faudra veiller à ne plus connaître les divisions telles que celles de 2011 lorsque des pays africains, membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, approuvaient les interventions militaires, notamment en Libye, alors que le CPS de l’UA les condamnait avec force. Or, il existe des signes qui indiquent que ce genre de division n’est pas totalement exclu, au risque de biaiser la position et la solution portée par l’Union africaine devant la communauté internationale. Il est heureux, à cet égard, que l’Afrique du Sud qui prend les commandes de l’organisation soit devenue également membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui lui permettra d’y faire entendre un seul et même son de cloche !