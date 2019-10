Des dizaines de jeunes Palestiniens ont été blessés vendredi ou atteints d’asphyxie après avoir inhalé du gaz lacrymogène, lors d’une attaque perpétrée par les forces d’occupation israéliennes contre les marches hebdomadaires pacifiques organisées tous les vendredis à l’est de la bande de Ghaza, rapporte l’Agence palestinienne de presse (WAFA). Les soldats israéliens stationnés dans les miradors militaires et derrière les monticules de terre le long de la barrière frontalière à l’est de la bande de Ghaza ont lancé des balles réelles, d’autres en caoutchouc et des bombes lacrymogène sur un groupe de jeunes et d’adolescents palestiniens dans les cinq régions de rassemblement où se déroulent les marches hebdomadaires, selon la même source. Treize Palestiniens ont été blessés par balles réelles et des dizaines d’autres blessés par balles en caoutchouc et atteints d’asphyxie après avoir inhalé du gaz lacrymogène, déplore l’Agence.