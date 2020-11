Des dizaines de membres du groupe terroriste Boko Haram ont été tués dans une série de frappes aériennes menées par l’armée, dans le nord-est du Nigeria, a annoncé un porte-parole des forces armées. Certaines cachettes du groupe terroriste ont également été détruites au village de Ngwuri Gana, le long de l’axe Gulumba Gana-Kumshe, et à Tumbuma Baba dans l’Etat de Borno (nord), qui partage une frontière avec le lac Tchad. Le porte-parole de l’armée nigériane, John Enenche, a déclaré que ces frappes ont été effectuées après que des missions de surveillance aérienne eurent montré les deux endroits comme étant les zones d’étape depuis lesquelles les chefs terroristes et leurs combattants se rencontrent pour planifier et lancer des attaques. Selon M. Enenche, des avions de chasse et des hélicoptères de combat de l’armée ont été engagés dans l’opération, neutralisant des dizaines d’éléments du groupe terroriste Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).