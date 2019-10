L’URSS a commencé à libérer le territoire polonais des forces hitlériennes en été 1944. En juillet 1944, au cours de l’opération Bagration, les troupes du 1er Front biélorusse, sous le commandement du maréchal de l’Union soviétique, Constantin Rokossovski, sont arrivées aux abords de Varsovie. Lors des combats du 10 au 15 septembre 1944, les unités soviétiques et polonaises ont libéré la rive droite de la Vistule. Le 12 janvier 1945, l’offensive stratégique Vistule-Oder a commencé. En conséquence, le territoire de la Pologne, à l’ouest de la Vistule, a été libéré des troupes allemandes. Pendant l’offensive Varsovie-Posnanie, les 14-17 janvier 1945, Varsovie a été libérée. Les barbares fascistes ont détruit la capitale de la Pologne. Les nazis préparaient le même destin à Cracovie. En y entrant, le 17 janvier 1945, l’Armée Rouge a empêché que la ville soit réduite en poussière.

En 1944-1945, près de 600.000 soldats et officiers soviétiques ont sacrifié leur vie pour la libération de la Pologne. Moscou a apporté ensuite à l’Armée polonaise un soutien conséquent en armes, en munitions et en nourriture. Pendant la guerre, l’URSS lui a fourni 700.000 fusils et armes automatiques, 3.500 canons, 1.000 chars, 1.200 avions, plus de 1.800 véhicules.

En libérant la Pologne, l’URSS a lancé la mise en œuvre d’un vaste programme économique, acheminant de la nourriture, des médicaments, des matières premières, du carburant, des équipements, etc. La Pologne a commencé à bénéficier de cette aide trois ans avant le début de la réalisation du plan Marshall que les Occidentaux tentent de présenter comme le seul outil de rétablissement, après-guerre, des pays dévastés par les hitlériens.

Le 20 octobre 1944, a été signé le premier accord sur les fournitures et les conditions des paiements entre la Pologne et l’URSS. Fin 1944, l’URSS a accordé un prêt de 10 millions de roubles, sans intérêts. Les acheminements de matières premières et d’équipements techniques soviétiques ont permis d’accélérer la mise en service des entreprises industrielles polonaises et l’Armée Rouge a aidé à remettre en place la liaison et les communications de transport. En janvier 1945, fut signé un accord pour des prêts de 50 millions de roubles et 10 millions de dollars. Fin février 1945, la Pologne a reçu 45.000 tonnes de charbon, 3.000 tonnes de kérosène, 280.000 tonnes d’huile moteur, 6.000 tonnes de sel et 60 tonnes de thé. à partir des ressources des 1er et 2e Fronts biélorusses et du 1er Front ukrainien, ont été transmis 8.000 tonnes de viande et 1.000 tonnes de graisse végétale. La Pologne a également reçu 20.000 tonnes de tissu et 100.000 peaux, 50% des produits finis devant être vendus à l’Union soviétique.

En janvier 1945, les Républiques soviétiques ont envoyé aux habitants de Varsovie, libérée par l’Armée rouge, 60.000 tonnes de pain, 1.500 quintaux d’huile de tournesol, 1.000 quintaux de sucre, 50 quintaux de fruits séchés. Entre mars et novembre 1945, des produits alimentaires pour plus de 1,5 milliard de roubles ont été acheminés en Pologne pour la population et la plantation, ainsi que 150.000 têtes de gros bétail. à souligner que le pays qui apportait cette aide en avait lui-même besoin, étant dévasté. En février 1945, le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS a accepté la requête du gouvernement polonais pour une aide matérielle et technique à hauteur de 50% des dépenses prévues par le plan de reconstruction des principaux quartiers de Varsovie. C’est pourquoi les bâtisseurs polonais de l’époque disaient que la moitié de la capitale, reconstruite avec la participation d’architectes soviétiques, le fut avec du ciment et des briques soviétiques. En juillet 1945, l’URSS et la Pologne ont signé un contrat commercial et un accord sur la fourniture réciproque de produits par lesquels l’URSS s’engageait à livrer 250.000 tonnes de fer, 30.000 tonnes de manganèse, 25.000 tonnes de coton, 3.000 tonnes de tabac, 2.400 tonnes de lin, 40.000 tonnes d’apatites, de cellulose et de papier. En 1947, la Pologne a reçu des milliers de tonnes de céréales et de produits alimentaires, évitant une grande famine. En 1948, a été signé un accord sur l’acheminement d’équipements industriels pour quelque 500 millions de dollars (à titre gratuit, au final). Entre 1948 et 1950, l’URSS a accordé un prêt de 220 millions de roubles. Sur la part soviétique des réparations allemandes (10 milliards de dollars), la Pologne a obtenu une aide financière, matérielle et technique pour près de 1 milliard de dollars (sous la forme d’équipements industriels et agricoles et autres biens). Quand les états-Unis, le Royaume-Uni et la France ont cessé les fournitures de réparation à l’URSS, à partir des zones occidentales de l’occupation allemande, Varsovie a continué de recevoir des fournitures dans le cadre des réparations, à partir de la zone Est, puis de la RDA.