Il n’y a pas que des musulmans, mais aussi des Hindous, des dalits ou

ex-«intouchables», des Zoroastriens et des membres d’autres communautés qui descendent dans la rue en Inde depuis deux semaines pour dénoncer la nouvelle loi sur la citoyenneté, y voyant une menace aux fondements de la démocratie indienne. Des dizaines de milliers d’Indiens protestent contre cette loi très controversée qu’ils considèrent comme discriminatoire à l’encontre des musulmans et potentiellement dangereuse pour d’autres minorités de ce pays de 1,3 milliard d’habitants.Votée le

11 décembre, la loi facilite l’attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d’Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, sauf pour ceux de confession musulmane.

Le mouvement de protestation qu’elle a suscité et qui a coûté la vie, à ce jour, à 25 personnes au moins est le principal défi qu’affronte le Premier ministre indien, Narendra Modi, depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Celui-ci clame pour sa part que la nouvelle loi n’a rien de discriminatoire. Kersi, un parsi (religion originaire d’Iran) de

32 ans qui travaille dans le secteur des technologies, s’est joint au rassemblement auquel ont appelé des étudiants de l’université de Jamia Millia Islamia quelques jours après une intervention de la police sur le campus, qui a fait usage de gaz lacrymogène. Kersi se dit inquiet de voir les fondements laïcs de son pays remis en cause. «Il y a un fondement laïc à notre Constitution. Il existe un élément de multiculturalisme, de pluralisme, qui est au cœur des valeurs de notre pays, ce qui nous différencie des autres pays. Cette nouvelle loi menace tout ceci. C’est un changement profond qu’ils essaient d’imposer et avec lequel je ne suis pas d’accord et que nous devons empêcher.»

Mansi, 29 ans, est une Hindoue de caste supérieure. Installée aux Etats-Unis, elle est venue en vacances à New Delhi et manifeste aux côtés de son père de 64 ans. «Il y a eu des lois dans le passé qui ont été extrêmement controversées mais ce qu’ils essaient de faire maintenant c’est de modifier le droit à la citoyenneté qui est à la base de la démocratie», souligne la jeune femme. «Selon moi, cela va beaucoup plus loin qu’une seule loi touchant une seule communauté. Cela modifie l’identité de la nation (...). La majorité a la responsabilité morale de défendre les minorités marginalisées.»

Nandini enseigne à l’université de Delhi. Hindoue, et elle se dit scandalisée par la manière dont la police a agi, sans ménagement à l’encontre des étudiants de l’université de Jamia qu’elle soutient. «Il est important d’exprimer notre désaccord. Cela ne signifie pas que nous sommes contre l’Etat. Nous demandons à l’Etat de mettre en place des politiques qui soient les mêmes pour tous, qui ne soient pas source de divisions et de discriminations», a-t-elle ajouté.

Pranav Yadav, 20 ans, est un étudiant de caste inférieure. Il a menti à ses parents pour prendre part aux manifestations car «il ne pouvait pas simplement demeurer chez lui et ne rien faire quand son pays est attaqué par des forces fascistes». «C’est une sorte de projet systématique d’attaquer les musulmans en Inde. Chaque fois que le Bharatiya Janata Party (BJP) est au pouvoir, il a un projet qui consiste à prendre pour cible les musulmans», affirme-t-il. «En gros, c’est comme si un dirigeant avait une communauté dans le nez et obtenait la majorité pour soutenir cette idée, comme la Birmanie le fait avec les musulmans Rohingyas. Après les musulmans, ils peuvent prendre pour cible n’importe quelle autre communauté. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un bouc émissaire et les musulmans semblent être les parfaits boucs émissaires.»

Pour Promila Chaturvedi, 79 ans, Hindoue de caste supérieure, il est très important de faire entendre sa voix contre l’injustice. «Je veux protéger ma Constitution. Je veux montrer ma solidarité avec la communauté musulmane. Nous voulons leur dire ‘‘nous sommes avec vous jusqu’à la dernière goutte de notre sang’’», a affirmé Chaturvedi. «Cela peut être comparé à notre lutte pour la liberté mais c’est encore plus important parce qu’ils (les Britanniques) étaient des étrangers mais eux, c’est notre peuple».