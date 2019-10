Une vingtaine d’hommes armés ont attaqué dimanche dernier, le village d’Arabébé, cercle de Niafunké, dans la région de Tombouctou (nord) du Mali, incendiant les salles de classe d’une école et pillant des villages, selon des autorités locales. Selon les mêmes sources, ils ont exigé des habitants la fermeture de l’école avant de mettre le feu aux salles de classes. Le même jour, le village de Poundrou, commune de Dioungani dans le cercle de Koro, au centre du Mali, a été attaqué par des hommes armés non identifiés qui ont tué un homme et emporté du bétail, selon des témoins. Deux attaques simultanées ont eu lieu, dimanche, à Sogou et à Berda dans la commune de Kassa toujours au centre du Mali par des hommes armés non identifiés. A Berda, il n’y a aucune perte en vie humaine, alors qu’à Sogou, un homme a été tué et des centaines d’animaux ont été emportés par les assaillants, selon les médias.