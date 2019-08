Par Igor Beliaev*

Le 1er septembre 2019, le monde commémorera, avec tristesse et chagrin, le 80ème anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale qui aura été une des tragédies les plus horribles pour toute la civilisation humaine, notamment celle d’Europe, et qui aura divisé le XXème siècle en deux périodes – «avant» et «après».

L’agression de l’Allemagne hitlérienne contre la Pologne a été pour la Russie un prologue à la Grande Guerre patriotique, le 75ème anniversaire de la victoire que nous célèbrerons au mois de mai prochain. Cette guerre a été un coup terrible pour le peuple soviétique.

L’agression allemande contre notre pays a été des plus brutales et des plus impitoyables. Hitler a tenté non seulement de briser notre volonté, d’asservir la Russie et les autres républiques soviétiques faisant partie de l’Urss, mais aussi d’exterminer la majorité de leur population. Nos pères et grands-pères se sont vus obligés non seulement de protéger leur pays, mais aussi de contribuer, de manière décisive, à la défaite du nazisme ainsi qu’à la libération du monde entier de l’asservissement nazi.

27 millions de morts

c’est le prix qu’aucun Etat n’a jamais payé pour une victoire pendant toute l’histoire de l’humanité. Des avis de décès arrivaient (sans exagération !) chez chaque famille russe. C’était toute une génération dont la vie normale a été cassée. Même les problèmes démographiques d’aujourd’hui représentent, en grande partie, l’héritage de la guerre. Il est impossible de comprendre la Russie et ses difficultés, si on n’est pas conscient de ce que notre peuple a survécu pendant cette guerre et de l’expérience tragique qu’il a acquise, sur le front et l’arrière-front. On ne percevra pas notre attitude particulière envers l’armée et les défenseurs de la Patrie. On ne comprendra pas d’où vient notre rejet de toute forme de violence et de guerre.

Des vifs souvenirs du temps difficile et meurtrier de la guerre, l’hommage et la reconnaissance aux vétérans de la guerre, le deuil intemporel du peuple sont indissociables, à jamais, dans le cœur de notre peuple. Ayant autant souffert, les héros de cette guerre ont non seulement survécu, mais aussi, tenu bon et gagné. Voilà pourquoi ce n’est pas par hasard qu’aujourd’hui, des millions de descendants reconnaissants sortent chaque 9 mai dans les rues des villes de notre pays et à l’étranger pour le défilé majestueux du «Régiment immortel».

L’histoire de la Seconde Guerre mondiale a été réécrite, à maintes reprises. Malheureusement, aujourd’hui, il y a trop de mensonges éhontés autour de cet évènement. D’aucuns, mûs par leurs intérêts privés conjoncturels, s’attribuent des mérites qui ne leur reviennent pas, d’autres essaient de se décharger de leur responsabilité dans les crimes commis, d’autres encore ne cessent d’exploiter la mémoire des victimes et des héros tombés.

Vaincre l’Etat nazi criminel

Il y a quelques décennies, personne n’aurait eu l’idée de comparer l’agression nazie, visant à l’asservissement et à l’extermination de peuples entiers, aux mesures défensives de l’Union soviétique qui s’est révélée la seule puissance au monde capable de vaincre l’Etat nazi criminel. Pourtant, aujourd’hui, nous voyons déjà des tentatives flagrantes en ce sens. Car chaque année, il reste de moins en moins de vrais témoins de cette tragédie pour qui la rapidité de l’offensive de l’Armée rouge a été une question de vie ou de mort.

Il n’est pas très surprenant que de telles tentatives soient essentiellement entreprises par des pays qui ont démontré, juste avant la Seconde Guerre mondiale, des modèles d’hypocrisie historique, jusqu’à ici inégalés. En particulier, pour ne pas parler de la trahison de Munich de 1938 (ses participants ont été l’Allemagne, la France, l’Angleterre et l’Italie) qui a mené à l’occupation de la Tchécoslovaquie aussi bien qu’à la signature ultérieure de la déclaration de non-agression mutuelle anglo-allemande et franco-allemande, certains partenaires occidentaux tiennent à mettre l’accent sur le pacte Molotov-Ribbentrop de 1939 qui a été, pour notre pays, une mesure nécessaire de défense dans les conditions de la réorientation de l’agression allemande vers l’Orient conséquemment aux efforts des Etats susmentionnés.

La politisation de l’histoire s’est transformée en affaire d’Etat, dans plusieurs pays. De fait, ces falsificateurs oublient souvent ce qu’ils ont obtenu grâce à la campagne de libération menée par l’Armée rouge, y compris sur le plan territorial. La victoire sur le nazisme et les évènements qui avaient précédé la guerre, quelle que soit l’attitude envers eux, ont donné à tous les pays d’Europe centrale, de l’Est, du Sud-Est ainsi que de l’espace post-soviétique, les frontières modernes qui ne suscitent pas l’objection de la majorité écrasante des pays du monde.

Echec de la politique européenne

La négation du rôle clé de l’Union soviétique dans la victoire commune sur le nazisme, vecteur de motivation puissante pour l’unification de tous les membres de la Coalition antihitlérienne, paraît fortement ridicule et même absurde. En même temps, peu de monde se pose la question de savoir qui a nourri et a provoqué l’agression d’Hitler contre l’Urss ? Qui a sapé tous les efforts de notre pays d’assurer la paix en Europe ? Et qui a subi finalement le coût principal et ensuite a repoussé l’invasion nazie ? Permettez-moi de vous rappeler que les trois quarts des forces armées de l’Allemagne nazie, à savoir ses unités les plus expérimentées et prêtes au combat, ont été vaincues par notre pays seul, et seulement un quart a été battu par tous les autres alliés confondus. Et ce sont, après-coup, les États qui ont poursuivi, à l’époque, une politique de pacification de l’Allemagne nazie.

La guerre a révélé l’échec de la politique européenne, quelle que soit la forme de gouvernement adoptée dans divers pays. Le nazisme, dans toute son essence écœurante, a été une réponse aux contradictions de la société européenne que la Première Guerre mondiale n’avait pas réussi à résoudre. Selon les historiens, le vicieux système de Versailles, avec lequel la Russie n’avait rien à voir, avait rendu inévitable la militarisation des relations internationales et, par conséquent, a permis de rapprocher la guerre en Europe.

Il est possible que ce ne soit pas fortuit que toutes les tragédies des derniers siècles, y compris les crimes du colonialisme et l’émergence de théories socio-politiques extrémistes, telles que le nazisme ou le fascisme, se soient produites précisément à l’époque où la civilisation occidentale dominait la politique, la science et l’économie mondiales.

Notre Patrie a payé un prix trop énorme pour la victoire sur le nazisme pour que nous altérions sa sainte mémoire. Et si quelqu’un, aujourd’hui, veut compliquer la situation internationale, les tentatives de transformer l’histoire en un instrument de la politique moderne représentent un chemin droit vers cet objectif. En même temps, de telles actions vont empoisonner l’atmosphère de nos relations avec les pays respectifs, entraver la solution des problèmes mondiaux par des efforts communs et aggraver les contradictions qui s’accumulent. Nous ne le voulons pas.

Préservons, ensemble, la pure vérité sur ce qui ne devrait plus jamais se reproduire et sur ceux, grâce à qui nous avons un ciel paisible au-dessus de nous.

*Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie en Algérie